Хирурги Подольской детской больницы спасли двух малышей и подростка

В Подольской детской больнице в деревне Бородино успешно прооперировали троих пациентов: двух детей до двух лет, которые проглотили монеты, и 15-летнего подростка с острым спонтанным пневмотораксом. Все пациенты уже выписаны домой.

Заведующая отделением, детский хирург Евгения Полуконова, рассказала, что у одного из малышей в желудке длительное время находилась двухрублевая монета, а у другого две монеты застряли в пищеводе. Хирурги извлекли инородные тела без технических сложностей. После непродолжительного наблюдения детей отпустили домой, а с их родителями провели беседу о профилактике подобных случаев.

Еще один случай из практики отделения — успешное лечение подростка с буллезной болезнью легких, осложненной спонтанным пневмотораксом. Пациент поступил экстренно с жалобами на резкую боль в груди и нарастающую одышку. Обследование подтвердило пневмоторакс справа. Операция прошла успешно.

Стационар в деревне Бородино работает круглосуточно. Хирургическое отделение оказывает как плановую, так и экстренную помощь — от болей в животе и ушибов до состояний, угрожающих жизни.