Хирурги Мытищинской больницы восстановили лицо упавшему с самоката мужчине

Врачи Мытищинской больницы восстановили лицо 56-летнему пациенту, который упал с самоката после столкновения с другим транспортным средством. Мужчина получил множественные травмы тела, ушиб головного мозга, переломы твердого неба и костей лицевого скелета с околками.

Пострадавший, у которого из-за травмы оба глаза проваливались в пазухи верхней челюсти, провел в реанимации неделю, где его состояние удалось стабилизировать. После этого хирурги провели пятичасовую операцию, во время которой реконструировали сломанные участки костей.

«Установили пластины в области лобно-носового и скуло-лобных сочленений, зафиксировали нижние края и стенки обеих глазных орбит, твердое небо и скуло- альвеолярные части верхней челюсти. Фактически создали титановую маску на лице пациента», — пояснила заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Мытищинской больницы Виктория Салкуцан.

По словам врача, вмешательство осложнялось серьезным дефектом костной ткани. Специалисты были вынуждены удалить многие костные отломки, что усложнило установку пластин возле зубов.

Примерно через полгода ортодонты и стоматологи-ортопеды смогут скорректировать прикус пациента и установить ему зубные протезы.

Мужчину уже выписали из больницы. Врачам удалось полностью восстановить его речь и мимику за исключением небольшого участка на щеке. Чтобы исправить это дефект, потребуется проведение микрохирургической операции.

Любителей передвигаться на электросамокатах призывают соблюдать скоростной режим, быть внимательными и надевать шлем.