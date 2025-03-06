Хирурги Мытищинской больницы спасли руку мужчине с раздробленной лучевой костью

Врачи Мытищинский больницы помогли 45-летнему мужчине с открытой раной и раздробленной лучевой костью правой руки. Сложная травма заставила хирургов применить нестандартный подход к лечению.

Сначала специалисты закрыли рану и дождались ее заживления. После этого было решено установить пациенту с редким дефектом кости протез. Обычно раздробленный участок не заменяют единоразово — сначала используют аппарат Илизарова, а затем проводят трансплантацию кости. Процесс лечения данном случае может длиться до года.

«Наша задача была в том, чтобы сохранить все функции правой руки у молодого мужчины», — пояснил ортопед-травматолог Амир Акмалходжаев.

Специалисты разных направлений благодаря скоординированной работе смогли оказать пациенту необходимую помощь. До вмешательства врачи изучили результаты компьютерной томографии обеих рук мужчины и создали индивидуальную 3D-модель будущего протеза. Затем специалисты изготовили титановый стержень и силиконовую форму, чтобы равномерно покрыть протез антибактериальным медицинским цементом.

«Операция длилась около двух часов, прошла успешно. Спустя неделю, как затянулась рана после операции, пациент смог сгибать руку, кисть полностью работает, восстановилась функция захвата», — отметил ортопед-травматолог Алексей Сизиков.

Сейчас мужчина находится дома. Скоро ему предстоит пройти курс реабилитации.