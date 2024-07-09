Критическую ишемию ноги излечили в Центре спасения конечностей в Мытищах

Хирурги Центра спасения конечностей в Мытищах провели сложную операцию в три этапа. Им удалось спасти 86-летнюю пенсионерку от ампутации ноги. Пациентка уже выписана и проходит реабилитацию.

В Центр спасения конечностей 86-летняя пенсионерка поступила с жалобой на сильные боли в правой ноге. Врачи осмотрели пациентку и выяснили, что у нее полностью перекрыты сосуды правой ноги от живота до пятки. Ей поставили диагноз — критическая ишемия нижней конечности. Ситуацию осложняли сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет. Обычно в таком случае больному показана ампутация, но хирурги Центра приняли решение оперировать ногу в три этапа.

Процесс длился 10 часов. Сначала ей поставили стент в подвздошную артерию там, где сосуд был похож на камень. Удалось частично восстановить кровоснабжение. Затем врачи приступили к следующему этапу.

«Артерии были тотально поражены кальцинозом во всех трех сегментах: подвздошном, бедренно-подколенном и артерии голени. Боли были чудовищные. После успешного восстановления кровотока в верхнем сегменте нашей задачей было провести реконструкцию русла кровотока на бедренно-подколенном уровне. Учитывая ранее инфицированную рану, мы взяли собственную вену пациентки и пустили кровь в обход прежнего полностью кальцинированного русла в подколенную артерию», — рассказал руководитель Центра спасения конечностей Родион Шилов.

Затем врачи открыли сосуды на голени, таким образом полностью восстановили кровоснабжение ноги.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Ее уже выписали из больницы. Она проходит курс реабилитации.

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