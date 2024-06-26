Хирурги МОДКТОБ прооперировали юношу с разорванным ахилловым сухожилием

Хирурги МОДКТОБ провели пластическую операцию на ахилловом сухожилии подростку, который ударился ногой о металлическую калитку, пытаясь ее закрыть во время сильного ветра. Травма оказалась настолько тяжелой, что без вовремя оказанной помощи, юноша мог утратить способность ходить.

«Порез или разрыв ахиллова сухожилия — тяжелейшая травма. Мы выполнили первичную хирургическую обработку раны, пластику ахиллова сухожилия, зафиксировав конечность гипсовой повязкой», — рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Через четыре недели юноше снимут гипс и можно будет приступать к реабилитации.

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