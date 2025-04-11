Хирурги медцентра Рошаля исправили прикус подростку с 14 лишними зубами

ДКЦ им. Л. М. Рошаля

Фото: ДКЦ им. Л. М. Рошаля

Сотрудники медцентра тщательно обследовали подростка, провели компьютерную томографию и приняли решение о хирургическом вмешательстве.

«Такая врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала ретенцию, задержку роста средних зубов», — пояснил челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин.

Вмешательство, длившееся два часа, прошло успешно. Его проводили под общей анестезией.

Сейчас пациент готовится к выписке. Позже ортодонт окончательно скорректирует ему прикус.