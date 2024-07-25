Хирурги из Реутова удалили 46-летней женщине «фарфоровый» желчный пузырь

Фото: Медиасток.рф

Хирурги Реутовской клинической больницы удалили 46-летней пациентке «фарфоровый» желчный пузырь. Женщина обратилась к специалистам, когда боль в правом подреберье стала невыносимой. Врачи диагностировали у нее калькулезный холецистит — заболевание, при котором стенки органа покрываются слоем кальция — отсюда и название.

«Во время операции мы выявили желчный пузырь необычной твердой консистенции, и правда, похожий на фарфоровый: стенку практически невозможно было разрезать скальпелем, в пузырном протоке был фиксированный конкремент. В таких запущенных случаях удалять желчный пузырь обязательно, поэтому мы извлекли его лапароскопическим путем», — рассказал заведующий хирургическим отделением Реутовской клинической больницы Павел Кудрявцев.

Он добавил, что эта патология может развиться из-за нарушения обмена веществ, снижения иммунитета или воспалительных процессов в организме, а также неправильного питания и злоупотребления алкоголем

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали из больницы.

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