Хирурги из Истры узнали новые методики на мастер-классах от именитых врачей

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Врачи из Истринской больницы улучшают свои умения и знания на дополнительных занятиях. Они перенимают опыт от российских и зарубежных специалистов.

Основным направлением в обучении является лечение грыж передней брюшной стенки с использованием актуальных технологий. Полученные знания врачи применяют в своей повседневной работе. Это помогает проводить более эффективные операции и способствует быстрому выздоровлению пациентов.

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

В Истринской больнице лечат разные виды грыж: пупочные, паховые, вентральные, и послеоперационные. Более 80% всех операций в хирургическом отделении проводятся с помощью лапароскопии при отсутствии противопоказаний.

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