Хирурги из Балашихи удалили пациентке доброкачественную опухоль груди

В больнице Балашихи теперь делают операции на молочные железы у детей и подростов. Так, 15-летней пациентке удалили фиброаденому молочной железы.

По словам пациентки, доброкачественная опухоль выросла до размера спичечного коробка меньше чем за год, но это не вызывало никаких болей.

«Фиброаденома встречается нечасто у девушек до 18 лет, возможно, ее появление связано с гормональными изменениями в организме. В большинстве случаев такие опухоли не перерождаются в злокачественные и лечатся с помощью хирургического вмешательства», — рассказал заведующий отделением детской хирургии Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев.

Такие операции теперь делают в отделении детской хирургии Балашихинской больницы. Для этого здесь есть опытные специалисты.

Для окончательного подтверждения диагноза извлеченную ткань отправили на гистологическое исследование. Пациентку выписали под наблюдение хирурга по месту жительства.

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