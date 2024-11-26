Хирурга трудоустроили в стоматологическую поликлинику в Воскресенске

Врач-стоматолог-хирург Александр Галкин пришел работать в Воскресенскую поликлинику после окончания Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова Минздрава России. Он занимается операциями различной степени сложности.

Воскресенская стоматологическая поликлиника оказывает терапевтические, хирургические, ортопедические услуги, рентгенографию. В ней трудятся врачи со стажем и молодые специалисты.

Александр Галкин проводит удаление зубов различной сложности, оказывает неотложную помощь при острых воспалениях. Пациенты отмечают, что с ним легко найти контакт.

Стоматологическая поликлиника в Воскресенске работает с 1981 года. В учреждении обслуживают более 160 тысяч человек, из них 30 тысяч — дети.

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