Хирурга-флеболога трудоустроили в Голицынскую поликлинику в Одинцове
Хирург-флеболог начал работу в Голицынском подразделении Одинцовской областной больницы. Новый специалист Санани Джаббаров окончил Азербайджанский государственный медицинский университет в 2002 году, а после прошел интернатуру в Иркутске, где выбрал кафедру госпитальной хирургии.
Именно в Иркутске Санани Джаббаров продолжил обучение по сосудистой хирургии и специализировался во флебологии под руководством известного хирурга Андрея Куклина.
Помимо обычной хирургической практики, он имеет опыт ультразвуковой диагностики и проведения исследований состояния вен.
Если вам нужен консультационный прием по вопросам флебологии или сосудистых заболеваний вен, Санани Джаббаров готов оказать квалифицированную помощь именно в этих направлениях.
Записаться на прием можно по телефону колл-центра 122 или через региональный портал Госуслуг.