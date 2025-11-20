Хирурга-флеболога трудоустроили в Голицынскую поликлинику в Одинцове

Хирург-флеболог начал работу в Голицынском подразделении Одинцовской областной больницы. Новый специалист Санани Джаббаров окончил Азербайджанский государственный медицинский университет в 2002 году, а после прошел интернатуру в Иркутске, где выбрал кафедру госпитальной хирургии.

Именно в Иркутске Санани Джаббаров продолжил обучение по сосудистой хирургии и специализировался во флебологии под руководством известного хирурга Андрея Куклина.

Помимо обычной хирургической практики, он имеет опыт ультразвуковой диагностики и проведения исследований состояния вен.

Если вам нужен консультационный прием по вопросам флебологии или сосудистых заболеваний вен, Санани Джаббаров готов оказать квалифицированную помощь именно в этих направлениях.

Записаться на прием можно по телефону колл-центра 122 или через региональный портал Госуслуг.