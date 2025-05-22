Хирург Наро-Фоминской больницы рассказал о работе в прифронтовом госпитале

Хирург Наро-Фоминской больницы Владимир Курдюков вернулся из командировки в Курскую область. Там он две недели работал в прифронтовом госпитале. По словам врача, это время стало для него проверкой на прочность, передали в подмосковном Минздраве.

Интенсивный график научил его военному подходу, когда приоритет спасению отдается здесь и сейчас. Хирург отметил, что в лечении на передовой важно уметь работать в команде, знать особенности огнестрельных и минно-взрывных ранений. За время командировки он научился понимать коллег с полуслова, быстро ориентируясь, применяя знания и умения.

«Считаю, здесь должен обязательно побывать каждый хирург и травматолог, потому что это колоссальный опыт работы в команде почти в боевых условиях», — отметил врач.

Курдюков уверен, что этот бесценный опыт должен пригодится и в гражданской хирургии. Сам врач планирует в ближайшее время снова поработать в зоне боевых действий.

В Минздраве Подмосковья отметили, что так подмосковные специалисты вносят вклад в общую победу.