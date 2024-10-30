Хирург Карина Демочкина пополнила штат больницы Солнечногорска

Штат отделения гнойной хирургии больницы Солнечногорска пополнила новый врач-хирург Карина Демочкина. Доктор окончила Зеленоградский медицинский колледж, медицинский институт по специальности «Лечебное дело» в Пензе и ординатуру по хирургии в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Михаила Владимирского.

Врач-хирург Карина Демочкина рассказала, что с детства мечтала спасать людей и чувствует, что каждый день приносит пользу людям. Она отметила, что очень хотела бы развиваться в лапароскопической хирургии, так как заведующий их отделением как раз специализируется на подобных операциях. Карина Демочкина планирует обучиться эндоскопии и ультразвуковым исследованиям.

«Благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву в регионе постоянно расширяется комплекс мер поддержки для медицинских специалистов. Большая часть направлена на решение жилищного вопроса, чтобы человек с комфортом мог освоиться на новом месте. Так, с этого года в Подмосковье запустили бюджетную ипотеку для врачей и среднего медицинского персонала», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

В Подмосковье для врачей действуют различные меры поддержки, среди которых выплаты на аренду жилья в размере 20 тысяч рублей, выделение земельных участков под строительство домов, «Социальная ипотека», программа «Приведи друга», компенсация проезда до места работы.

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