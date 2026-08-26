Хирург из Воскресенска получил признание за уникальный клинический случай

Руководитель регионального сосудистого центра Воскресенской больницы Гурген Айвазян стал победителем номинации «Уникальный клинический случай». Его случай признали уникальным на 13-м ежегодном трансрадиальном эндоваскулярном курсе.

На профессиональной площадке, объединившей ведущих специалистов в области рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения, Гурген Айвазян представил редкий и крайне сложный случай: у пожилого пациента одновременно развились острый коронарный синдром и острое нарушение мозгового кровообращения — инфаркт миокарда и инсульт.

В такой ситуации счет идет на минуты. Специалисты сосудистого центра оперативно провели диагностику, установили верный диагноз и выполнили необходимые эндоваскулярные вмешательства. Лечение провели без скальпеля и наркоза — через небольшой прокол, с применением современных малоинвазивных технологий.

Благодаря слаженным действиям команды врачей пациенту удалось сохранить жизнь. Победа специалиста Воскресенской больницы стала подтверждением высокого уровня работы регионального сосудистого центра и компетенций команды, которая ежедневно помогает пациентам с самыми тяжелыми и жизнеугрожающими состояниями.