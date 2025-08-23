Хирург из Подольска получил сертификат на приобретение жилья по соципотеке

В Доме правительства Московской области хирургу Подольской областной клинической больницы Яну Менкесу вручили сертификат на приобретение жилья по программе «социальная ипотека». Вскоре врач вместе с семьей переедет в новую квартиру в Подольске.

По словам председателя Правительства Московской области-министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина меры поддержки привлекают в регион специалистов и повышают престиж системы здравоохранения области. «И мы видим, как эти меры помогают нам в конкурентной среде среди других субъектов Российской Федерации делать престижной систему здравоохранения Подмосковья», — отметил он.

Ян Менкес сообщил, что оформление прошло сравнительно просто благодаря электронным услугам. Врач отметил, что ремонт и дизайн квартиры планирует доверить супруге, а конкретный микрорайон в Подольске они еще обсуждают. Менкес также рассказал, что медицина в его семье — династия.