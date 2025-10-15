Хирург из Коломны принял участие в образовательной программе

Заведующий урологическим отделением Коломенской больницы Иван Собенников принял участие в программе обмена опытом, посвященной методам малоинвазивной хирургии. Особое внимание было уделено применению новейших медицинских технологий в лечении мочекаменной болезни.

Курс для руководителей урологических отделений российских медучреждений прошел на базе Центральной клинической больницы гражданской авиации. Организатором стал член-корреспондент РАН, профессор Алексей Мартов, который является президентом Российского общества эндоурологии и одним из основателей направления малоинвазивной урологии в России.

«Специалисты провели для коллег мастер-класс по выполнению операций чрескожного лазерного дробления камней почек, фиброволоконных операций дробления камней мочевыводящих путей. Все эти методы малоинвазивной хирургии позволяют пациентам гораздо быстрее восстановиться после оперативного лечения и быстрее вернуться к привычной жизни», — рассказал Иван Собенников.

Стоит отметить, что в Коломне лечение мочекаменной болезни уже сейчас в 100% случаев выполняется микрохирургическими методами. Участие врачей-урологов в образовательных программах позволяет им приобретать ценный опыт и углублять профессиональные знания. Это способствует повышению качества медицинской помощи, доступной пациентам непосредственно в их регионе. Таким образом, жители округа получают услуги, соответствующие российским стандартам, с применением передовых медицинских технологий и методов лечения.