Хирург из Дмитрова отправился в Курскую область для оказания медпомощи

Хирург Людмила Шьюркова из Дмитровской больницы отправилась помогать жителям и военным в Курской области. В течение двух недель она будет проводить диагностику пациентов и спасать людей от осложнений.

Людмила Шьюркова работает в хирургическом отделении больницы Дмитрова более 30 лет. За эти годы она спасла тысячи пациентов — от трехмесячных младенцев до 90-летних пенсионеров.

В командировку в Курск она решила отправиться по собственному желанию, чтобы помочь жителям региона и военным.

«Добровольно решила поехать помогать коллегам в Курск. Уверена, что там мои знания и опыт будут востребованы», — сказала Людмила Шьюркова.

Врач специализируется на ультразвуковой диагностике сосудов. Благодаря вовремя и качественно проведенной диагностике острых тромбозов артерий Людмиле удалось сохранить конечности более чем 100 больным и предотвратить осложнения у многих пациентов.

Отметим, что ранее в Курскую область отправились оказывать медпомощь хирург Фанис Иржанов и анестезиолог Михаил Резенов из Дмитрова.

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