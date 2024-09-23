Хирург Иван Фатула пополнил штат больницы в Воскресенске

По программе «Приведи друга» штат Воскресенской больницы пополнил хирург Иван Фатула. Свыше 400 медработников трудоустроились в этом году в Подмосковье благодаря этому проекту.

Программа привлечения специалистов «Приведи друга» работает в Московской области с 2022 года. Так, Александр Москалев пригласил на работу в «Воскресенскую больницу» своего друга, хирурга Ивана Фатулу. Мужчины учились в одном университете.

«Он меня спросил: „Нужны ли еще хирурги в больницу?“. Я посоветовался с заведующим отделения, Андреем Зверевым, на что он ответил, чтобы я Ивана пригласил сюда», — рассказал Александр Москалев.

У специалистов разный график, но иногда им все же удается поработать совместно.

«Я сюда пришел в начале сентября. Работаю днем, а Александр чаще задействован в дежурствах. Иногда, конечно, удается поработать вместе. Рад, что мой друг, а теперь еще и коллега, пригласил меня сюда», — отметил Иван Фатула.

Напомним, что сотруднику, который привлек на работу врача или средний медперсонал, выплачивают премию в размере до 50 тысяч рублей за врача, и до 25 тысяч рублей за фельдшера или медсестру. Вознаграждение перечисляют в два этапа: половину при трудоустройстве и оставшуюся часть после трех месяцев работы нового сотрудника.

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