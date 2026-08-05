Хирург Гагик Погосян начал прием пациентов в больнице в Одинцове

В Одинцовской областной больнице отделение хирургических методов лечения онкологических заболеваний № 2 возглавил доктор медицинских наук Гагик Погосян. Специалист имеет большой опыт в хирургии и лечении онкологии.

Медицинское образование Гагик Погосян получил в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци, после чего прошел ординатуру по хирургии в Первом МГМУ имени И. М. Сеченова.

«В 2023 году я защитил докторскую диссертацию в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Тема диссертационной работы была „Инвалидность взрослого населения вследствие рака щитовидной железы, комплексный подход к медико-социальной реабилитации и оптимизации первичной профилактики инвалидности“, — прокомментировал Гагик Погосян.

Также он прошел дополнительную подготовку по лечению онкологии и организации здравоохранения.

Ученый является автором 45 научных публикаций, включая работы, индексируемые ВАК и Scopus, а также пяти монографий и учебных пособий. В новой должности он займется развитием хирургического направления и совершенствованием помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

В Одинцовской областной больнице продолжается внедрение современных методов диагностики и лечения, развитие маршрутизации пациентов и расширение возможностей специализированной медицинской помощи.