Хирург Егорьевской больницы примет жителей 16 января

Министерство здравоохранения Московской области продолжает реализацию программы по повышению доступности специализированной медицинской помощи для жителей сельских территорий. В рамках этой инициативы Егорьевская больница опубликовала график выездов узкопрофильных специалистов на вторую неделю января 2026 года.

Основное внимание в ближайшие дни будет уделено консультациям хирурга. Согласно утвержденному плану, 16 января мобильный медицинский десант направится в село Саввино. Консультативный прием будет организован на базе местного фельдшерско-акушерского пункта.

Для обеспечения эффективного распределения времени и отсутствия очередей прием ведется исключительно по предварительной записи. Чтобы попасть на консультацию к хирургу, жителям необходимо заранее обратиться к своему участковому терапевту или фельдшеру по месту жительства. Первичный специалист оформит направление и внесет пациента в график приема.