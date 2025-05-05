Химзавод в Воскресенске подвел итоги благотворительной деятельности за 2024 год

Филиал компании «Уралхим» в Воскресенске подвел итоги благотворительной деятельности за 2024 год. Так, более 13 миллионов рублей передано на поддержку ключевых социальных программ.

В числе приоритетных направлений — проект «Уралхим — детям», в рамках которого обновлены окна в спортивном зале школы «Горизонт», закуплена новая мебель и оборудование для детских садов «Журавлик» и «Теремок», а также приобретены новогодние подарки для детей из трудных семей и воспитанников Хорловской школы-интерната.

В сфере образования и науки филиал обеспечил Воскресенский колледж современным лабораторным оборудованием. Социальная поддержка была оказана также местным организациям: Воскресенскому клубу инвалидов «Лидер», физкультурно-спортивному центру «Новое поколение» и военно-патриотическому клубу «ШТОРМ».

Пожилые жители региона получили адресную помощь и возможность участвовать в экскурсиях и праздничных мероприятиях благодаря поддержке Совета ветеранов «ВМУ». В культурной сфере были изданы краеведческий альманах «Дыхание времени» и каталог живописи дома культуры «Химик».

Кроме того, филиал выступил генеральным спонсором спортивных событий, включая фестиваль единоборств памяти Анатолия Парфенова, легкоатлетические забеги, лыжную гонку «Ашитковская лыжня 2024» и соревнования по киберспорту.

«Мы гордимся, что можем вносить вклад в развитие региона, поддерживая социальные инициативы в сфере образования, культуры и спорта. Уверены, что наша дальнейшая работа в этом направлении принесет еще больше пользы для жителей», — отметил директор филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Дмитрий Трушков.