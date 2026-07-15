Химпредприятие в Воскресенске стало победителем всероссийского конкурса
Филиал «ВМУ» ОХК «Уралхим» одержал победу в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Жюри высоко оценило комплексный подход предприятия к поддержке сотрудников.
Социальные программы воскресенского филиала охватывают широкий спектр направлений: от улучшения жилищных условий и оздоровления сотрудников до развития корпоративного спорта и организации семейного досуга.
Заместитель директора филиала по персоналу и социальной политике Яна Агеева отметила, что победа в конкурсе, организованном Министерством труда и социальной защиты России, подтверждает эффективность социальной политики «ВМУ».
«Мы делаем ставку на долгосрочные инвестиции в людей: заботимся о здоровье сотрудников, поддерживаем их семьи и создаем условия для профессионального роста. Это фундамент устойчивого развития предприятия», — подчеркнула Яна Агеева.