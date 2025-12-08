Химпредприятие в Воскресенске подвело итоги года в области кадровой политики

Филиал «Уралхим» в Воскресенске подводит итоги 2025 года, отмечая значительные успехи в области социального развития и кадровой политики. Подтверждением тому стал ряд авторитетных наград.

Предприятие заняло первое место в региональном этапе всероссийского конкурса Министерства труда и социальной защиты «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». Эта победа стала результатом комплексного подхода к созданию комфортных условий труда и реализации социальных программ для сотрудников и их семей.

Одним из ярких индивидуальных достижений года стал успех Анастасии Серегиной, машиниста крана, которая вошла в число шести лучших специалистов страны по итогам Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». Этот результат подтверждает эффективность корпоративных программ, направленных на профессиональную адаптацию и карьерный рост.

Филиал также вошел в тройку призеров премии «Устойчивое здоровье — 2025» в номинации «Здоровье — стиль жизни», что подчеркивает высокий уровень корпоративной культуры, ориентированной на физическое и ментальное благополучие сотрудников.

Заместитель директора филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике Яна Агеева отметила, что признание на региональном и федеральном уровнях является оценкой системной работы всего коллектива и новым импульсом к дальнейшему совершенствованию социальной среды предприятия.