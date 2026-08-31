Химпредприятие в Воскресенске отчиталось об экологической деятельности за год

Филиал «ВМУ» ОХК «Уралхим» презентовал отчет о результатах производственного контроля, мониторинга и реализации природоохранных программ в 2025 году. Общий объем инвестиций в экологию за этот период составил 876 миллионов рублей, что на 17% превышает показатели 2024 года.

Исполняющая обязанности заместителя главного инженера по экологии филиала «ВМУ» Татьяна Красноперова отметила, что публикация экологического отчета — это не только ежегодное подведение итогов деятельности предприятия, но и демонстрация ответственности.

«Наша работа направлена на системное снижение нагрузки на окружающую среду: мы внедряем лучшие доступные технологии, модернизируем оборудование и совершенствуем систему контроля», — подчеркнула Татьяна Красноперова.

Предприятие на системной основе отслеживает состояние окружающей среды, включая состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны. По итогам года превышений установленных нормативов не зафиксировано. Комплексная проверка в рамках федерального государственного надзора подтвердила полное соответствие филиала требованиям комплексного экологического разрешения.

«ВМУ» уделяет большое внимание и научно-просветительской деятельности. Сотрудники завода проводят открытые уроки и экскурсии, участвуют в городских природоохранных акциях и субботниках.