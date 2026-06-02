Химкомбинат Воскресенска отметил юбилей

В этом году «Воскресенским минеральным удобрениям» исполнилось 95 лет. На торжестве почетным работникам предприятия вручили награды.

Главное богатство комбината — его сотрудники. Лучших из лучших ежегодно отмечают областными и ведомственными наградами. Алексей Дроздовский — химик в третьем поколении. Для него эта работа — продолжение семейной истории и верность традициям.

«В настоящее время мы являемся лидерами по производству многих марок удобрений, начинаем разработку новых продуктов», — отметил он.

«Важно, чтобы завод развивался, работал, как можно дольше, и чтобы трудовая династия продолжалась», — отметил мужчина.

История предприятия неразрывно связана с историей Воскресенска, практически в каждой семье города есть свой химик. Алексей Малкин напомнил, что в советское время на заводе трудились почти 14,5 тысячи человек, и именно благодаря комбинату Виноградовский район стал Воскресенским. Он поклонился ветеранам и поблагодарил тех, кто сегодня совершает трудовые подвиги.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Елена Кирова, проработавшая инженером-конструктором более 40 лет, до сих пор считает коллектив второй семьей.

В этом году комбинат выпустил более 850 тонн удобрений. Передовики производства, среди которых Наталья Моргункова — контрольный мастер, более 40 лет проверяющая качество продукции, занесены на доску почета. Она отметила, что у нее были хорошие наставники и руководители, и она не представляет другой работы.

Воскресенский химический комбинат не останавливается на достигнутом и уверенно идет к 100-летнему юбилею.