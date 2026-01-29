Химкинский молодежный театр выступил в Музее Победы

Театр МБКТ представил в Музее Победы постановку «Времена не выбирают» по мотивам «Войны и мира». В спектакле-бале, объединившем более 100 участников из разных школ города, зрителей погрузили в эпоху 1812 года.

Постановка художественного руководителя театра Екатерины Плискуновой рассказала через язык историко-бытового танца о судьбе человека, взрослении, любви и огне войны. Жанр спектакля-бала, в котором работает коллектив, уникален сочетанием драматического искусства и бальной русской культуры XIX века.

«Молодой, но стремительно развивающийся театр, каждый год берет новые творческие вершины. На счету — десятки драматических спектаклей и балов. Мечта его руководителей объединить в общее театральное творческое пространство все школы Химок. Попробуем помочь ребятам с этим вопросом», — поделилась депутат Химок, директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Такой проект, как отмечают в администрации городского округа, способствует формированию духовно-нравственных и эстетических ценностей у детей и молодежи. Он позволяет вести культурно-просветительскую и патриотическую работу в живой, эмоциональной форме, делая историю и классическую литературу лично значимым переживанием для подрастающего поколения.