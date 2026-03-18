Химкинский ансамбль «Раздолье» получил награды на фестивале «Танец.ру»

В Московском государственном хореографическом училище имени Л. М. Лавровского завершился очный тур открытого фестиваля «Танец.ру». Хореографический коллектив «Раздолье» из городского округа Химки завоевал несколько наград конкурса.

Старший состав ансамбля занял второе место. Егор и Матвей Машковцевы стали лауреатами II степени, Варвара Королькова и Нелли Обушная — лауреатами III степени. Екатерина Клопова, Валерия Кобесова и Анна Ложкина получили звание дипломантов фестиваля.

По словам руководителя ансамбля Георгия Кобесова, участники приложили максимум усилий для победы на конкурсе. Хореографический коллектив «Раздолье» существует уже пять лет.

Московский открытый фестиваль хореографического искусства «Танец.ру» проходит в восьмой раз. Жюри оценило 151 номер участников из разных образовательных учреждений России. Церемония награждения победителей и гала-концерт пройдут 18 марта в 17:00 на сцене культурного центра «Строгино».