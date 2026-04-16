Химкинские гимнастки завоевали медали на турнире «Весенние колибри

В городе Химки, в спорткомплексе «Юбилейный», прошел открытый турнир Московской области по художественной гимнастике «Весенние колибри». В соревнованиях приняли участие 470 гимнасток из 27 муниципалитетов, среди которых 75 представительниц из Химок.

Соревнования проводились в двух форматах: личном и командном. В личном зачете выступили 350 гимнасток, а в командных состязаниях — 120 участниц. Особо отметили мастерство самых юных спортсменок 2019 года рождения.

Химкинские спортсменки показали выдающиеся результаты. В командном зачете золото завоевала пятерка «Малибу», в состав которой вошли Дориана Салкоч, Дина Курбанова, Алиса Меняева, Марина Стрыгина и Алиса Константинова. Серебряным призером стала команда «Баунти», в которую входили Полина Романова, Александра Алексейчук, Мила Герасименко, София Морозова и Дарья Казакова.

Среди индивидуальных достижений стоит выделить победу Евы Колгановой среди гимнасток 2011 года рождения. Варвара Фабькина заняла третье место. В категории 2012 года рождения серебряную награду завоевала Полина Чапрыгина. Среди самых юных участниц Виктория Кочеткова стала первой, а Анна Тумкина — третьей.

Награды победителям вручили депутат Валентин Герасимов и лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Спортивная школа «Химки» известна как кузница чемпионов. Здесь культивируются художественная гимнастика, плавание, дзюдо, фехтование и паралимпийские дисциплины. Трехкратная призерка чемпионатов мира по художественной гимнастике в многоборье Дарья Кондакова назвала химкинскую школу гимнастики одной из сильнейших в Подмосковье.