Химкинские баскетболисты провели домашний матч с командой «Зенит-2»

Подмосковные спортсмены проиграли питерскому «Зениту-2» в рамках чемпионата Суперлиги 20 января. Встреча завершилась со счетом 80:82 в пользу гостей.

Баскетбольный клуб «Химки» провел домашний матч против питерского «Зенита-2» в рамках чемпионата Суперлиги.

«Обсудили все текущие задачи с президентом клуба Дмитрием Голубковым и генеральным директором Павлом Астаховым. Уверена, клуб будет радовать болельщиков яркими победами», — рассказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Инна Федотова, которая наблюдала за игрой.

Баскетбольный клуб «Химки» — одна из визитных карточек округа. Команда выступает с 1997 года. За это время спортсмены дважды выигрывали Кубок Европы, становились чемпионами Единой лиги ВТБ, обладателями Кубка России и многократными серебряными призерами чемпионата России.

Ближайший домашний матч подопечных Глеба Плотникова состоится уже в эту субботу, 24 января, в Баскетбольном центре «Химки». Команда примет на своей площадке «Динамо» из Грозного. Начало встречи в 14 часов, вход для болельщиков свободный. Трансляции всех игр доступны на официальном сайте клуба.