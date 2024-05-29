Химкинские автобусы будут заезжать к терминалу D аэропорта Шереметьево с 1 июня

Схему движения двух маршрутов общественного транспорта изменят в Химках с 1 июня. Автобусы № 41 и № 43 начнут заезжать к терминалу D, который открылся в аэропорту Шереметьево.

Как пояснили в подмосковном Минтрансе, автобус № 41 выйдет в первый рейс 06:17, последний — в 19:13.

А автобус № 43 отправится в первый от терминала рейс в 06:56, последний — в 19:41.

На маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

В ведомстве призвали пассажиров заранее планировать свои поездки.

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