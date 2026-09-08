Химкинские авиамоделисты стали призерами международных соревнований

В Химках на базе учебно-спортивного центра «Планерная» прошли международные соревнования по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей «Воздушный бой». Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» завоевали серебро в общероссийском командном зачете.

В состязаниях участвовали 160 спортсменов из России, Узбекистана и Беларуси. Соревнования приурочили к 120-летию со дня рождения конструктора Петра Грушина. Химчане второй год подряд завоевали серебро в общероссийском командном зачете. Итоги подвели по сумме результатов трех лучших экипажей.

«Серебро химкинских авиамоделистов на международных соревнованиях — это результат упорного труда, мастерства и командного духа. Наши ребята из „Интеграла“ подтвердили высокий уровень подготовки и вновь поднялись на пьедестал. Такие победы вдохновляют молодежь и показывают, что химкинская школа авиамодельного спорта остается одной из сильнейших в стране», — отметила депутат Татьяна Кавторева.

В личных зачетах химчане тоже добились успеха: Даниил Кривенко взял бронзу в категории юниоров, а Ева Питерцева заняла третье место в женском зачете.