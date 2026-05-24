Химкинская команда проиграла в финальном матче чемпионата России по баскетболу

В городе Химки на улице Кирова, владение 27, состоялся шестой матч финальной серии чемпионата России по баскетболу. Подмосковная команда встретилась с «Челябинским баскетбольным клубом».

Перед началом игры в фойе клуба прошла развлекательная программа. Кавер-группа «Дикая Мята» исполнила популярные российские песни. Болельщиков порадовали конкурсами, викторинами и розыгрышем призов.

Матч объединил сотни болельщиков, которые с волнением и азартом следили за игрой. В первой четверти команды сыграли вничью со счетом 18:18. Однако предыдущая встреча с командой ЧБК для химкинской сборной закончилась поражением со счетом 19:23, и этот матч подтвердил, что соперник очень сильный и настроен на победу.

По результатам финальной игры химкинская команда проиграла со счетом 61:79 и завоевала серебро чемпионата. Трансляцию матча можно посмотреть на сайте телеканала «Матч! Страна».