Химкинская картинная галерея вошла в тройку лидеров по реализации «Пушкинской карты»

Химкинская картинная галерея имени С. Н. Горшина заняла третье место в регионе по реализации «Пушкинской карты». Лидером рейтинга стал музей «Новый Иерусалим» в Истре, второе место у Серпуховского историко-художественного музея.

Директор галереи Марина Самбур отметила: «За последние годы проделана огромная работа с молодежью». Для школьников и студентов были организованы десятки экскурсий, творческих мастер-классов, интерактивных занятий и квестов. В музее проводят музыкальные вечера, лекции и патриотические мероприятия.

Кроме того, галерея имени Горшина получила знак «Хорошее место» в приложении «Яндекс Карты». Эту награду ежегодно присуждают организациям с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам.

Отметим, что химкинская картинная галерея носит имя Сергея Николаевича Горшина. На протяжении 50 лет он собирал произведения русской реалистической живописи, с середины XIX по середину XX века. Посетить выставки можно с понедельника по четверг (с 10:00 до 18:00), в пятницу — до 17:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Возрастные ограничения: 6+.