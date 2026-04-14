Команда «Химки» вышли в полуфинал чемпионата России по баскетболу

Баскетбольный клуб «Химки» из Московской области выиграл матч у команды «Темп-СУМЗ» из Ревды. Встреча стала третьим поединком четвертьфинальной серии плей-офф и завершилась со счетом 90:86 в пользу химчан.

Игра была напряженной с самого начала. Уже в первой четверти «Химки» смогли создать преимущество, однако соперник сумел сократить отставание и выйти вперед к большому перерыву. Во второй половине встречи подмосковная команда перехватила инициативу и уверенно удержала преимущество в заключительном отрезке, несмотря на попытки «Темп-СУМЗ» вернуться в игру.

Значительный вклад в победу внесли игроки «Химок»: Владислав Шарапов набрал 16 очков, Федор Ключников — 13 очков, Константин Шевчук и Максим Ткаченко — по 10 очков.

Таким образом, «Химки» одержали три победы подряд по итогам серии и вышли в полуфинал Суперлиги. Чемпионат России проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».