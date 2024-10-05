«Химки» вышли в плей-офф Кубка России по футболу

Игра оказалась не просто напряженной, а по-настоящему нервной для болельщиков красно-черных: на протяжении 80 минут покорить ворота соперника местным футболистам не удавалось. Счет 0:2 продержался на табло почти до самого конца. Коррективы в исход матча внесли точные удары Александра Руденко и Стефана Мелентиевича. Красно-черные сравняли счет и обыграли «Ростов» в серии пенальти с результатом 8:7. «Химки» вне зависимости от результатов группового этапа продолжит выступать в Кубке России, но уже в Пути Регионов.

«Игра была очень важной для нас. Требовалось набрать хотя бы очко, чтобы гарантировать себе дальнейшее участие в Кубке. И мы смогли это сделать. Очень доволен реакцией команды на ход матча, особенно во втором тайме. Несмотря на второй гол соперника, мы хорошо играли, продолжали бороться, показали характер», — отметил главный тренер футбольного клуба «Химки» Франк Артига.

Сейчас команда занимает 13 строчку таблицы Российской Премьер-Лиги.

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