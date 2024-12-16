Химки возглавили рейтинг эффективности администраций округов Подмосковья

Эффективность работы органов самоуправления в Подмосковье оценили по результатам текущего года. Химки возглавили рейтинг городский округов.

Оценивали эффективность работы муниципалитета по 12 показателям. Основными критериями выступили уровень лояльности граждан к органам власти, экономические и финансовые результаты, деятельность средств массовой информации и общее качество жизни.

Также значительно выросли показатели условий труда и производительности горожан. Помимо этого, для безопасности жителей округ оснастили современными системами видеонаблюдения. Особое значение имеет скорость и качество отработки заявок на портале «Добродел».

Напомним, Химки каждый год занимают высокие позиции в рейтинге городских округов. Кроме того, в 2023 году город победил на VI Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами».