Химки вошли в топ городов Подмосковья по количеству знаков ГТО за 2024 год

Жители городского округа в прошлом году получили около 6,5 тысяч знаков отличая, пройдя всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Таким образом, Химки поднялись на второе место в общем рейтинге Московской области по количеству достижений.

В копилке округа 6 433 значков: из них 2 594 — золотые, 2 396 — серебряные и 1 443 — бронзовые.

Всего в Подмосковье знак всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» получили 49 650 жителей области: 25 328 золотых, 13 911 серебряных и 10 411 бронзовых медалей.

Сдать нормативы в соответствии со своей возрастной категорией могут профессиональные спортсмены и приверженцы активного образа жизни.

Отметим, что в Химках центр тестирования «Готов к труду и обороне» работает на базе спортивного комплекса «Арена Химки» по адресу: улица Кирова, дом 24.