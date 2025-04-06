Химки вошли в топ городов Подмосковья по индексу качества городской среды

В рейтинг городов Московской области, находящихся в условно комфортном климате, попали Химки. Город набрал 263 балла и занял в списке третье место.

Анализ проводили среди крупных городов. Результаты озвучили после расчета индекса качества городской среды Минстроя России за прошлый год.

Эксперты оценивали состояние жилья, инфраструктуры, улиц, парков, набережных и других общественных пространств. Всего индекс оценивает 36 индикаторов качества городской среды.

Так, за 10 лет в Химках построили более 100 социальных объектов, провели ремонт более 400 дворов, благоустроили 11 парков и 28 скверов. Также в округе модернизировали уличное освещение и запустили масштабную инвестпрограмму по реконструкции теплосетей «ТСК Мосэнерго».

Кроме того, в городе отремонтировали терапевтическое отделение поликлиники № 2 в Новых Химках, гимназию № 23 в Сходне. Сейчас реконструируют парк Толстого, модернизируют школу № 8 имени Матвеева, корпус гимназии № 23 на улице Чапаева в Сходне и ряд других социальных объектов.