Химки вошли в топ-10 городов России с высоким уровнем цифровизации

Фото: Администрация Химки г.о.

Химки попали в топ-10 рейтинга по Индексу «IQ городов». Организаторы отметили высокие показатели цифровизации городского хозяйства.

Итоги за 2023 год подвели в рамках V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город». Округ занял 10-е место в категории «Крупные города».

«Мы работаем над тем, чтобы Химки был комфортным, удобным и современным городом. Особое значение здесь играет внедрение цифровых технологий в инфраструктуру», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Технологии для автоматизации и улучшения услуг в муниципалитете применяют в разных направлениях. Например, в этом году в округе установят свыше тысячи камер видеонаблюдения по программе «Безопасный регион». Также планируют создать ситуационный центр, который будет контролировать систему освещения.
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