«Химки» усилили позиции в четвертьфинале чемпионата России по баскетболу

Баскетбольный клуб «Химки» из Подмосковья успешно продолжил выступление в плей-офф чемпионата России. В матче четвертьфинальной серии команда одержала победу над «Темп-СУМЗ» со счетом 89:68.

Уже в первом периоде химчане захватили инициативу и увеличили темп во втором игровом отрезке, уйдя на большой перерыв с преимуществом в 16 очков. После перерыва «Темп-СУМЗ» попытался сократить отставание, но «Химки» уверенно контролировали игру и не позволили сопернику приблизиться в счете.

Самыми результативными игроками в составе «Химок» стали Константин Шевчук (15 очков) и Владислав Шарапов (14 очков).

Следующий матч серии пройдет 13 апреля в Баскетбольном центре в Химках. Победа в этом матче обеспечит «Химкам» выход в полуфинал.

Чемпионат России по баскетболу проходит в рамках федеральной программы «Спорт России».