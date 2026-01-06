«Химки» сыграют с «МБА-МАИ» в четвертьфинале Кубка России

Баскетбольный клуб «Химки» проведет домашний матч с командой «МБА-МАИ» из Москвы. Встреча состоится 7 января в рамках четвертьфинала Кубка России.

Игра пройдет в баскетбольном центре «Химки» на улице Кирова. Начало матча запланировано на 19:00. Вход для всех болельщиков свободный.

Это первая встреча команд с марта прошлого года. По сумме двух игр в этой серии определится участник «Финала четырех».

Параллельно «Химки» выступают в чемпионате суперлиги. Уже 11 января команда отправится в Новосибирск на выездной матч. Все игры клуба можно будет увидеть в прямой трансляции на его официальном сайте.