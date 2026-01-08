«Химки» стартовали в Кубке России с победы над Москвой

Баскетбольный клуб «Химки» начал новый год с победы. В напряженном матче четвертьфинала Кубка России команда из Подмосковья переиграла московский «МБА‑МАИ» со счетом 80:71.

Поединок держал зрителей в напряжении от стартового свистка до финальной сирены. В начале игры силы команд были равны, отрыв не превышал трех очков. Ситуация начала меняться во второй четверти, когда точные трехочковые броски Ключникова и Заряжко, а затем и дальний бросок Лобарева позволили «Химкам» создать небольшой разрыв.

К началу финальной четверти преимущество подмосковной команды сократилось до двух очков, но в решающий момент «Химки» смогли собраться и довести игру до победы.

Впереди у «Химок» два выездных матча в Сибири: 11 января в Новосибирске и 14 января в Барнауле. Прямые трансляции игр будут доступны на официальном сайте клуба.