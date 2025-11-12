Химки стали лидерами по количеству золотых знаков ГТО в Подмосковье

Жители Химок продемонстрировали заметные результаты в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С января 2025 года им вручили 2190 знаков отличия: 1 650 золотых, 350 серебряных и 190 бронзовых.

Всего в Подмосковье с начала года жители получили более 14,5 тысячи знаков «Готов к труду и обороне», из которых свыше 11,9 тысячи — золотые. Химки оказались в лидерах по количеству таких значков.

«Когда видишь, как тысячи жителей, особенно молодежь, сознательно выбирают спорт и сдают нормативы ГТО — это вдохновляет. Химки доказали: здесь ценят здоровье и стремятся к высоким результатам. Такие достижения — фундамент здорового будущего нашего региона», — отметил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Чтобы получить знак отличия, участник должен выполнить результат, соответствующий или превышающий требования для конкретного уровня. Так, если для золотого знака необходимо пройти шесть тестов, все они должны быть сданы на золото. Если хоть один из них пройден на бронзу, присваивают бронзовый знак.

Успехи Химок в программе «Готов к труду и обороне» отражают слаженную работу детско-юношеских спортивных школ округа и активное участие жителей в массовых мероприятиях по всероссийской программе физической подготовки.

Сдать нормативы и побороться за знак может каждый желающий. Тестовый центр «Готов к труду и обороне» в Химках расположен в доме № 24 на улице Кирова в спортивном комплексе «Арена Химки». Записаться можно по номеру: 8 (495) 572–52–88.

Отметим, что государство поддерживает развитие спорта, предоставляя льготы. Например, абитуриенты-обладатели знака отличия при поступлении в вуз могут получить дополнительные баллы. А с 1 января 2025 года появились новые преимущества — возможность оформить налоговый вычет.