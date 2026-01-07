Химки произвели треть новогоднего шоколада в Подмосковье

Фабрики Химок обеспечивают значительную часть новогодних сладких подарков в России. В 2025 году их доля на федеральном рынке шоколада и конфет превысила 13%.

За десять месяцев 2025 года кондитерские предприятия Московской области выпустили 437,3 тысячи тонн продукции, что на 13% больше показателя прошлого года. Каждая третья новогодняя коробка конфет в стране производится в Химках.

Фабрика «Томер» ежемесячно выпускает около 800 тонн шоколада и какао-полуфабрикатов, причем 60% продукции идет на экспорт. «Торговый дом Шоколада» за 11 месяцев отгрузил 3,8 миллиона коробок новогодних наборов, увеличив объем на 24% в годовом выражении. Доля продукции без сахара на этом предприятии достигла 18%.



«Мы активно развиваем линейку сладостей на основе альтернативного молока — овсяного, рисового, кокосового, — а также используем натуральные посыпки из ягод, орехов и фруктов», — отмечают на производстве.

Таким образом, регион сохраняет лидерство по производству шоколада и конфет в стране.