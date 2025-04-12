Химки присоединились к международной патриотической акции «Эстафета Победы»

Международная патриотическая акция, приуроченная к победе в Сталинградской битве, состоялась в Химках. В ее рамках у памятника участникам битвы под Москвой в сквере имени Марии Рубцовой установили символ инициативы.

Представители отряда пограничного контроля ФСБ России приняли эстафету в аэропорту Шереметьево. Начали ее в Мурманске и Бресте.

Акцию проводят раз в пять лет. Традиционно в ней участвуют представители девяти стран — участников бывшего Советского Союза.

«Это очень значимое мероприятие, оно является символом духа победы наших воинов. Мы принимаем эстафету от Московского пограничного института ФСБ России, в дальнейшем символ будет передан отряду пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково», — отметил заместитель начальника отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево Евгений Сидоров.

Символ Победы будет находиться в Химках до 14 апреля. Затем он отправится дальше по маршруту. 28 мая его представят на Поклонной горе в Москве. Здесь же состоится торжественная церемония.