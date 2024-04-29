Химки отметили Международный день танца | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 12:02 Химки отметили Международный день танца Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Театральные коллективы, ансамбли народного и бального танца, современные танцевальные труппы городского округа Химки отметили Международный день танца. Воспитанники ведущих городских ансамблей обучаются в Центральной детской школе искусств.

Творческий коллектив «Юность» уже более трех десятилетий восхищает зрителей своими выступлениями. Ансамбль регулярно участвует в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Самые свежие победы в активе коллектива: победа на российском конкурсе-фестивале «Кружева», три «золотых диплома» за участие в национальной премии «Весна священная» и призы на всероссийском конкурсе современного танца «Красная гора». Молодые танцоры гастролируют по разным странам мира под руководством заслуженного работника культуры московской области Лилии Егжовой.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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