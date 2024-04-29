Химки отметили Международный день танца | 360°

29 апреля 2024, 12:02
Химки отметили Международный день танца
Театральные коллективы, ансамбли народного и бального танца, современные танцевальные труппы городского округа Химки отметили Международный день танца. Воспитанники ведущих городских ансамблей обучаются в Центральной детской школе искусств.
Творческий коллектив «Юность» уже более трех десятилетий восхищает зрителей своими выступлениями. Ансамбль регулярно участвует в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Самые свежие победы в активе коллектива: победа на российском конкурсе-фестивале «Кружева», три «золотых диплома» за участие в национальной премии «Весна священная» и призы на всероссийском конкурсе современного танца «Красная гора». Молодые танцоры гастролируют по разным странам мира под руководством заслуженного работника культуры московской области Лилии Егжовой.Хореографический ансамбль «Росток» создали в 2002 году. Он прославился исполнением латышских, русских, молдавских и белорусских народных танцев. С каждым выступлением коллектив выигрывает новые награды на различных соревнованиях. В этом году артисты ансамбля получили главный приз на международном фестивале-конкурсе Fresh dance под руководством преподавателя Центральной детской школы искусств Надежды Казариной.Танцевальный коллектив «Улыбка» радует зрителей своим чувственным и самобытным исполнением народных танцев уже более четверти века. Молодые артисты завоевали призы на различных конкурсах, фестивалях и конкурсах в этом году, таких как всероссийский конкурс-фестиваль «Танцеворение» и всероссийский открытый конкурс современного танца «Красная гора». Важно отметить, что ансамбль «Юность» уже четвертый год подряд занимает первое место в рейтинге лучших хореографических коллективов Московской области по программе «Одаренные дети Подмосковья», а в этом году лидерство ушло к ансамблю «Улыбка».
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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