«Химки» одержали победу в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф

Баскетбольный клуб «Химки» из Подмосковья успешно стартовал в плей-офф чемпионата России, обыграв команду «Темп-СУМЗ» в первом матче четвертьфинальной серии. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Игра завершилась со счетом 89:79 в пользу «Химок». Матч прошел в упорной борьбе: хозяева площадки выиграли первую четверть, но уже во втором игровом отрезке «Химки» смогли переломить ход встречи и уйти на большой перерыв с минимальным преимуществом.

В третьей четверти команды продолжали играть на равных, перед заключительным отрезком подмосковный клуб уступал три очка. Однако в решающем моменте «Химки» продемонстрировали уверенную игру, что позволило им добиться победы.

Самым результативным игроком матча в составе «Химок» стал Владислав Шарапов, набравший 21 очко. Значительный вклад в победу также внесли Виктор Заряжко (18 очков) и Константин Шевчук (12 очков).

Второй матч противостояния состоится 9 апреля в Ревде. Чемпионат России проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

