Химки будут сотрудничать с китайской провинцией Хубэй

Встречу с делегацией провинции Хубэй Китайской Народной республики провел депутат из Химок Артур Каримов. Разговор прошел на базе торгово-промышленной палаты.

Стороны обсудили виды на будущее, касающиеся сотрудничества в сфере обрабатывающей промышленности, использования новых материалов и экспорта российской продукции.

«Мы уже не первый год ведем переговоры с китайскими делегациями и стремимся развивать сотрудничество. Сегодня мы полностью поддерживаем курс президента Владимира Путина в международных отношениях с Китаем», — отметил Артур Каримов.

Строительство, сельское хозяйство, производство стройматериалов — ключевые отрасли экономики провинции Хубэй. Именно их на встрече презентовала китайская сторона. В завершение диалога Артур Каримов в знак уважения вручил гостям свои книги.

Разговор был полезен, подчеркнул депутат, а еще он отметил необходимость непосредственного взаимодействия между российской и китайской сторонами. Сотрудничество открывает новые возможности и способствует развитию взаимовыгодных и деловых отношений.

Ранее Артур Каримов подписал соглашение о сотрудничестве между Химкинской Торгово-промышленной палатой и китайским бизнес-сообществом. Оно дает возможность российским и китайским предпринимателям работать только с проверенными контрагентами.