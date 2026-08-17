Химики из Воскресенска победили на корпоративной спартакиаде в Москве

14–15 августа в московской Олимпийской деревне-80 прошла первая Спартакиада Группы «Уралхим», собравшая 14 команд, которые соревновались в 18 дисциплинах. Филиал «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Воскресенске представили 25 сотрудников, которые по итогам соревнований завоевали шесть медалей: две золотые и четыре бронзовые.

В общекомандном зачете с учетом баллов, набранных на предыдущем этапе спартакиады в Перми, команда воскресенского филиала заняла шестое место, набрав 795 очков. Высокие результаты стали свидетельством системной работы по развитию корпоративного спорта в филиале.

Золотые медали завоевали Дмитрий Салов (начальник участка КИПиА) — первое место в беге на 5000 метров среди мужчин 35+, и Ирина Салова (специалист по спорту и молодежной политике) — первое место в беге на 5000 метров среди женщин 35+.

Бронзовыми призерами стали Дмитрий Перышкин (мастер по ремонту, эксплуатации и обслуживанию КИПиА) — третье место в плавании на 100 метров вольным стилем среди участников до 35 лет, Елена Максимова (главный специалист отдела закупок) — третье место в дартсе, Дмитрий Корсаков (главный метролог) — третье место в беге на 100 метров среди мужчин 35+, а также Дмитрий Салов — третье место в беге на 800 метров в той же возрастной категории.

Директор филиала «ВМУ» Владимир Шведиков отметил, что воскресенцы достойно представили предприятие, продемонстрировав отличную подготовку, целеустремленность и сплоченность. Он подчеркнул, что каждая награда стала закономерным итогом упорной работы над собой. Спорт является неотъемлемой частью корпоративной культуры компании, помогает укреплять здоровье, объединяет коллектив и дает возможность каждому сотруднику раскрыть свой потенциал.