«Химик» из Воскресенска выиграл у московской «Звезды» в матче ВХЛ

Воскресенский хоккейный клуб «Химик» добился победы в выездном матче, обыграв московскую команду «Звезда» со счетом 3:5. Игра прошла в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги и позволила «Химику» вернуться в число пяти сильнейших клубов лиги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Решающую роль в матче сыграла тройка хоккеистов: Иван Воробьев, Егор Филин и Максим Кровяков. Каждый из них набрал по 3 очка по системе «гол плюс пас». Григорий Кузьмин, поразивший пустые ворота соперника в конце матча, также внес значительный вклад в победу.

Главный тренер ХК «Химик» Егор Башкатов отметил: «Сегодня очень здорово сыграла вся команда. Тем не менее хочу выделить нашего вратаря Ярослава Кузьменко. Для него эта победа — первая во Всероссийской хоккейной лиге».

Матч начался с активных действий хозяев площадки, которые сумели открыть счет. «Химик» уверенно действовал в меньшинстве и постепенно наращивал давление в атаке. В итоге подмосковная команда переломила ход игры, сравняла счет и трижды поразила ворота соперника в заключительном периоде.

Матч состоялся 15 января 2026 года в Москве на льду «ЦСКА Арены». Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram, VK и МАХ [^1][^2][^3].

[^1]: https://t.me/minsportmo [^2]: https://vk.com/minsportmosobl [^3]: https://max.ru/id5047132964_gos